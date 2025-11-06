FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 600 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis hob in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts negative Kommentare zum Geschäftsjahr 2026 hervor, die auch mit Änderungen an der US-Krankenversicherung Medicaid in Zusammenhang stünden./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET



