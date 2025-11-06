Novo Nordisk Aktie
|41,21EUR
|-0,90EUR
|-2,13%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Novo Nordisk von 340 auf 315 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston kappte seine Ergebnisschätzungen für den Pharmakonzern nach zweitem Blick auf den Quartalsbericht im Schnitt um drei Prozent bis 2030./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 22:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
315,00 DKK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
41,45 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
301,05 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Analysen zu Novo Nordiskmehr Analysen
