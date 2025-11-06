ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Novo Nordisk von 340 auf 315 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston kappte seine Ergebnisschätzungen für den Pharmakonzern nach zweitem Blick auf den Quartalsbericht im Schnitt um drei Prozent bis 2030./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 22:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.