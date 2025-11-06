Novo Nordisk Aktie

41,21EUR -0,90EUR -2,13%
Novo Nordisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
06.11.2025 11:31:49

Novo Nordisk Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Novo Nordisk von 340 auf 315 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston kappte seine Ergebnisschätzungen für den Pharmakonzern nach zweitem Blick auf den Quartalsbericht im Schnitt um drei Prozent bis 2030./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 22:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
315,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
41,45 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
301,05 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novo Nordiskmehr Nachrichten

Analysen zu Novo Nordiskmehr Analysen

11:31 Novo Nordisk Neutral UBS AG
05.11.25 Novo Nordisk Outperform Bernstein Research
05.11.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
05.11.25 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
05.11.25 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Novo Nordisk 41,00 -2,64% Novo Nordisk

Aktuelle Aktienanalysen

12:21 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
12:20 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
12:19 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
12:18 Klöckner Buy Deutsche Bank AG
12:18 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
12:17 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
12:05 freenet Neutral UBS AG
12:05 ArcelorMittal Buy UBS AG
12:04 LANXESS Neutral UBS AG
12:03 National Grid Neutral UBS AG
12:03 BASF Neutral UBS AG
12:02 BMW Buy UBS AG
12:02 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
12:01 CTS Eventim Buy UBS AG
11:52 Heidelberg Materials Buy UBS AG
11:47 RATIONAL Neutral UBS AG
11:47 Zurich Insurance Sell UBS AG
11:43 Continental Buy UBS AG
11:41 BMW Buy Deutsche Bank AG
11:37 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
11:37 DHL Group Sell UBS AG
11:35 Wolters Kluwer Hold Deutsche Bank AG
11:34 AUTO1 Buy UBS AG
11:34 ING Group Hold Deutsche Bank AG
11:34 Zalando Buy UBS AG
11:33 Henkel vz. Neutral UBS AG
11:33 GEA Buy UBS AG
11:32 Siltronic Hold Deutsche Bank AG
11:32 Ryanair Buy UBS AG
11:31 Novo Nordisk Neutral UBS AG
11:07 Zurich Insurance Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:59 AIR France-KLM Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:59 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:57 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:55 Klöckner Hold Warburg Research
10:54 Kontron Buy Warburg Research
10:54 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:53 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
10:27 DHL Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:26 Zalando Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:25 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
10:24 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:23 Zalando Buy Warburg Research
10:23 LANXESS Buy Warburg Research
10:22 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
10:20 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:19 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:18 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:16 Henkel vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:16 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.