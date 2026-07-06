Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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07.07.2026 01:31:21
Amazon bars breastfeeding boss from business course
Rachael Bews says she told on the way her child would not be allowed on site. Amazon has apologised for not communicating its policy clearly.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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