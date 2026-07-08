Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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08.07.2026 14:07:01

Amazon.com vs. Shopify: Comparing Revenue Trends and Scale for These E-Commerce Giants

Amazon.com (NASDAQ:AMZN) primarily generates revenue by operating a vast global e-commerce retail enterprise alongside providing comprehensive cloud computing, digital advertising, and subscription services.It faced regulatory scrutiny from the National Labor Relations Board and launched a private freight network, while it reported a net income margin of 17% for the quarter ended March 31, 2026.Shopify (NASDAQ:SHOP) primarily generates its revenue by providing an extensive suite of software, financial tools, and operational services that equip independent merchants to run digital and physical storefronts globally.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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