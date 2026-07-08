Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
08.07.2026 14:07:01
Amazon.com vs. Shopify: Comparing Revenue Trends and Scale for These E-Commerce Giants
Amazon.com (NASDAQ:AMZN) primarily generates revenue by operating a vast global e-commerce retail enterprise alongside providing comprehensive cloud computing, digital advertising, and subscription services.It faced regulatory scrutiny from the National Labor Relations Board and launched a private freight network, while it reported a net income margin of 17% for the quarter ended March 31, 2026.Shopify (NASDAQ:SHOP) primarily generates its revenue by providing an extensive suite of software, financial tools, and operational services that equip independent merchants to run digital and physical storefronts globally.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
07.07.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amazon von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
06.07.26
|Amazon-Aktie höher: Weitere Expansion in Oberösterreich angekündigt (APA)
|
03.07.26
|Duell der Satelliten-Riesen: Was der Start von Amazon Leo für Anleger der SpaceX-Aktie bedeutet (finanzen.at)
|
02.07.26
|Amazon-Aktie gesucht: Eigene KI-Prozessoren sollen teure Cloud-Kosten spürbar drücken (finanzen.at)
|
02.07.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.06.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.06.26
|Gewinne in New York: Dow Jones zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
29.06.26