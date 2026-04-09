Starlink Aktie
WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01
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09.04.2026 21:36:00
Amazon Delays Launch of Leo, Its Satellite Network and Starlink Rival
Amazon's Leo is now expected to launch "mid-2026," CEO Andy Jassy admitted.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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Nachrichten zu Amazon
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09.04.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
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09.04.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones schlussendlich in Grün (finanzen.at)
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09.04.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 legt zum Ende des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
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09.04.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.at)
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09.04.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones nachmittags freundlich (finanzen.at)
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09.04.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 mit Zuschlägen (finanzen.at)
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09.04.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
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09.04.26
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Analysen zu Starlink
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