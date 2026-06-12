Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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12.06.2026 11:52:00
Amazon Echo Feature Targets One of Parenting's Daily Challenges: Bedtime
Amazon's new Sleep Studio feature for Echo smart speakers can read bedtime stories, play soothing sounds and guide kids through meditations.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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12.06.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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12.06.26
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12.06.26
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12.06.26
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11.06.26
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10.06.26