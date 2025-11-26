Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
26.11.2025 09:56:00
Amazon-Lieferdrohne kappt Internetkabel: Nächste Untersuchung der FAA
Weniger als einen Monat, nachdem Amazon Prime Air in Waco/Texas angekommen ist, hat eine Drohne dort direkt ein Kabel gekappt. Die FAA untersucht den Vorfall.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
