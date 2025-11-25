Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amazon von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Amazon-Investment gewesen.

Am 25.11.2015 wurde das Amazon-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Amazon-Aktie betrug an diesem Tag 33,77 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 296,147 Amazon-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.11.2025 auf 226,28 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 67 012,17 USD wert. Damit wäre die Investition 570,12 Prozent mehr wert.

Alle Amazon-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,37 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at