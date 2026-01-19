Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
19.01.2026 10:06:00
Amazon macht Fire TV Blaster unbrauchbar
Amazon beendet den Support für den Fire TV Blaster – und macht das Gerät per Update unbrauchbar. Kunden bekommen als Entschädigung einen Geschenkkarte. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
