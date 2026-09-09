Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
09.09.2026 15:15:00
Amazon Plans to Spend More Than $200 Billion on AI. Is That a Smart Move?
$220 billion. That's roughly how much Amazon (NASDAQ: AMZN) expects to deploy in capital expenditures in 2026. To put that number into perspective, it's more than the annual revenue of many Fortune 500 companies. And Amazon isn't spending it because it needs more warehouses to deliver packages.
A huge portion of this money is going toward AI infrastructure -- and that should make investors pause. Amazon is effectively making one of the largest technology bets in corporate history at a time when the economics of AI are still uncertain. If AI demand keeps exploding, Amazon could be building the infrastructure for its next great growth engine.
But if the industry gets ahead of itself, Amazon could end up committing hundreds of billions of dollars to capacity that doesn't generate the returns investors expect. So is Amazon being visionary, or reckless?
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
09.09.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
09.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
09.09.26
|Amazon-Aktie in Rot: Alle Todesopfer saßen bei Frachtjet-Unfall in Fahrzeugen (dpa-AFX)
|
08.09.26
|Ermittlungen laufen: Flugschreiber nach Amazon-Unfall geborgen - Aktie im Minus (dpa-AFX)
|
08.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
08.09.26
|Wo die Champions League im TV läuft (dpa-AFX)
|
07.09.26
|Tödlicher Unfall in Miami: Amazon-Frachtflugzeug verunglückt - Aktie im Blick (dpa-AFX)
|
07.09.26
|Five killed as Amazon cargo plane overshoots runway in Miami (Financial Times)
Analysen zu Amazon
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|216,95
|-1,77%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter steigende Ölpreise: ATX beendet Handel in Rot -- DAX rutscht letztlich ab -- Wall Street schliesst leichter -- Schlussendlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt gab zur Wochenmitte nach. Der deutsche Leitindex erlitt herbe Verluste. Die Wall Street notierte in Rot. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneinheitlich.