Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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09.09.2026 15:15:00

Amazon Plans to Spend More Than $200 Billion on AI. Is That a Smart Move?

$220 billion. That's roughly how much Amazon (NASDAQ: AMZN) expects to deploy in capital expenditures in 2026. To put that number into perspective, it's more than the annual revenue of many Fortune 500 companies. And Amazon isn't spending it because it needs more warehouses to deliver packages.

A huge portion of this money is going toward AI infrastructure -- and that should make investors pause. Amazon is effectively making one of the largest technology bets in corporate history at a time when the economics of AI are still uncertain. If AI demand keeps exploding, Amazon could be building the infrastructure for its next great growth engine.

But if the industry gets ahead of itself, Amazon could end up committing hundreds of billions of dollars to capacity that doesn't generate the returns investors expect. So is Amazon being visionary, or reckless?

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03.08.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Amazon Buy UBS AG
31.07.26 Amazon Kaufen DZ BANK
31.07.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
31.07.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Amazon 216,95 -1,77% Amazon

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