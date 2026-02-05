Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
05.02.2026 22:27:50
Amazon shares sink as it prepares $200bn AI spending blitz
Capital expenditure forecasts for 2026 were a third higher than Wall Street’s expectationsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!