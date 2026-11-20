Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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20.11.2026 14:59:27
Amazon To Rally Over 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday
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Nachrichten zu Amazon
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20.11.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones verliert nachmittags (finanzen.at)
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20.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: So steht der Dow Jones am Freitagmittag (finanzen.at)
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20.11.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
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19.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
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19.11.26
|New York: Stadt plant neues Paketdienst-Gesetz, Amazon läuft Sturm (Spiegel Online)
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19.11.26
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
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18.11.26
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
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18.11.26
|Schwacher Handel in New York: So steht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
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|Bernstein Research
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|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
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|UBS AG
|30.10.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|30.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Bernstein Research
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|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
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|UBS AG
|30.10.26
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|DZ BANK
|30.10.26
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Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.