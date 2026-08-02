Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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02.08.2026 18:00:38
Amazon Will Give Tariff Refunds to Some Customers
The online retail giant didn’t disclose who qualifies for the refunds or how much each recipient will receive.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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