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02.11.2026 23:22:02

AMD Reports Tuesday. Here's the Number That Will Show Whether It's Gaining on Nvidia

Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) is scheduled to report third-quarter results after the market closes on Tuesday, and the stock is heading in on a shaky note. Shares fell nearly 11% on Friday and sold off further on Monday amid broader chip stock weakness, with no AMD-specific news. In all, AMD is down nearly 30% from its all-time high, reached less than a month ago.

Of course, we have no idea what AMD will report, but the headline results probably won't be the surprise. AMD guided for revenue of about $13 billion, plus or minus $300 million, and analysts expect $13.09 billion, which would be 41.5% higher than a year ago.

Image source: Getty Images.

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