AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
16.02.2026 08:36:15
AMD, Tata Consultancy Services Expand Collaboration
(RTTNews) - AMD (AMD) and Tata Consultancy Services (TCS.NS) have expanded strategic collaboration. TCS, through its subsidiary HyperVault AI Data Center, and AMD will codevelop a rack-scale AI infrastructure design based on the AMD Helios platform in support of India's AI initiatives. Helios is purpose-built to deliver a rack-scale AI platform supporting sovereign AI factories.
The companies will offer an AI-ready data center blueprint supporting up to 200 MW of capacity and will work with hyperscalers and AI companies to accelerate data center build-outs in India.
At last close, AMD shares were trading at $207.32.
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
