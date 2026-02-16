AMD Aktie

AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

16.02.2026 08:36:15

AMD, Tata Consultancy Services Expand Collaboration

(RTTNews) - AMD (AMD) and Tata Consultancy Services (TCS.NS) have expanded strategic collaboration. TCS, through its subsidiary HyperVault AI Data Center, and AMD will codevelop a rack-scale AI infrastructure design based on the AMD Helios platform in support of India's AI initiatives. Helios is purpose-built to deliver a rack-scale AI platform supporting sovereign AI factories.

The companies will offer an AI-ready data center blueprint supporting up to 200 MW of capacity and will work with hyperscalers and AI companies to accelerate data center build-outs in India.

At last close, AMD shares were trading at $207.32.

Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

05.11.25 AMD Buy UBS AG
07.05.25 AMD Kaufen DZ BANK
22.04.25 AMD Market-Perform Bernstein Research
05.02.25 AMD Market-Perform Bernstein Research
31.07.24 AMD Buy Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel

AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 174,68 0,30% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

