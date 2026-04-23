American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
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23.04.2026 13:17:50
American Express Co. Q1 Income Rises
(RTTNews) - American Express Co. (AXP) released a profit for its first quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $2.938 billion, or $4.28 per share. This compares with $2.552 billion, or $3.64 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 11.4% to $18.907 billion from $16.967 billion last year.
American Express Co. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.938 Bln. vs. $2.552 Bln. last year. -EPS: $4.28 vs. $3.64 last year. -Revenue: $18.907 Bln vs. $16.967 Bln last year.
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