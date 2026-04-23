American Express Aktie

American Express für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850226 / ISIN: US0258161092

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.04.2026 13:17:50

American Express Co. Q1 Income Rises

(RTTNews) - American Express Co. (AXP) released a profit for its first quarter that Increased, from the same period last year

The company's bottom line came in at $2.938 billion, or $4.28 per share. This compares with $2.552 billion, or $3.64 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 11.4% to $18.907 billion from $16.967 billion last year.

American Express Co. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $2.938 Bln. vs. $2.552 Bln. last year. -EPS: $4.28 vs. $3.64 last year. -Revenue: $18.907 Bln vs. $16.967 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu American Express Co.

mehr Nachrichten