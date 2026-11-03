Amgen Aktie
WKN: 867900 / ISIN: US0311621009
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03.11.2026 22:04:44
Amgen Inc. Q3 Profit Climbs
(RTTNews) - Amgen Inc. (AMGN) announced earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $3.864 billion, or $7.08 per share. This compares with $3.216 billion, or $5.93 per share, last year.
Excluding items, Amgen Inc. reported adjusted earnings of $3.520 billion or $6.45 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 8.5% to $10.365 billion from $9.557 billion last year.
Amgen Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.864 Bln. vs. $3.216 Bln. last year. -EPS: $7.08 vs. $5.93 last year. -Revenue: $10.365 Bln vs. $9.557 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 22.90 To $ 23.70 Full year revenue guidance: $ 38.9 B To $ 39.7 B
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