Amgen Inc. Q3 Profit Climbs

(RTTNews) - Amgen Inc. (AMGN) announced earnings for its third quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $3.864 billion, or $7.08 per share. This compares with $3.216 billion, or $5.93 per share, last year.

Excluding items, Amgen Inc. reported adjusted earnings of $3.520 billion or $6.45 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 8.5% to $10.365 billion from $9.557 billion last year.

Amgen Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $3.864 Bln. vs. $3.216 Bln. last year. -EPS: $7.08 vs. $5.93 last year. -Revenue: $10.365 Bln vs. $9.557 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 22.90 To $ 23.70 Full year revenue guidance: $ 38.9 B To $ 39.7 B