Fresenius Aktie

WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

16.12.2025 09:56:39

ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Fresenius SE auf 'Overweight' - Ziel 58 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius (Fresenius SECo) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Das Umsatzziel von 1,6 Milliarden Euro bis 2030 im Biopharma-Geschäft liege über seinem Basisszenario von 1,35 Milliarden Euro, schrieb Hassan Al-Wakeel am Montagnachmittag nach einer virtuellen Veranstaltung mit dem Management. Das Biopharma-Geschäft der Tochter Kabi werde mittelfristig ein sehr wichtiger Umsatz- und Ergebnistreiber sein für die Bad Homburger./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 15:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 15:35 / GMT

