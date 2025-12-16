Zurückhaltung in Frankfurt: DAX präsentiert sich letztendlich leichter

Schlussendlich fiel der DAX im XETRA-Handel um 0,59 Prozent auf 24 087,33 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,081 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,437 Prozent auf 24 124,11 Punkte an der Kurstafel, nach 24 229,91 Punkten am Vortag.

Bei 24 011,80 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 24 191,60 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der DAX mit 23 876,55 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 16.09.2025, stand der DAX bei 23 329,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.12.2024, wurde der DAX auf 20 313,81 Punkte taxiert.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 20,29 Prozent zu Buche. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 771,34 Punkten. Bei 18 489,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Zalando (+ 4,22 Prozent auf 24,69 EUR), Merck (+ 2,28 Prozent auf 121,10 EUR), GEA (+ 1,52 Prozent auf 56,80 EUR), adidas (+ 1,38 Prozent auf 168,55 EUR) und Vonovia SE (+ 0,72 Prozent auf 23,89 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-4,54 Prozent auf 1 502,00 EUR), Bayer (-2,63 Prozent auf 35,06 EUR), Fresenius SE (-2,21 Prozent auf 47,43 EUR), Commerzbank (-1,88 Prozent auf 34,52 EUR) und Airbus SE (-1,62 Prozent auf 192,90 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 973 152 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 237,054 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die BASF-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

