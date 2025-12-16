Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt schlussendlich ab

Am Dienstag bewegte sich der LUS-DAX via XETRA zum Handelsschluss 0,26 Prozent leichter bei 24 118,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24 196,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 012,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Stand von 23 849,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 16.09.2025, bei 23 407,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.12.2024, bewegte sich der LUS-DAX bei 20 335,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 20,81 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Zählern verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Zalando (+ 4,22 Prozent auf 24,69 EUR), Merck (+ 2,28 Prozent auf 121,10 EUR), GEA (+ 1,52 Prozent auf 56,80 EUR), adidas (+ 1,38 Prozent auf 168,55 EUR) und Vonovia SE (+ 0,72 Prozent auf 23,89 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Rheinmetall (-4,54 Prozent auf 1 502,00 EUR), Bayer (-2,63 Prozent auf 35,06 EUR), Fresenius SE (-2,21 Prozent auf 47,43 EUR), Commerzbank (-1,88 Prozent auf 34,52 EUR) und Airbus SE (-1,62 Prozent auf 192,90 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 5 973 152 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 237,054 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,27 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,12 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at