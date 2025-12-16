Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
Performance unter der Lupe
|
16.12.2025 10:03:58
DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresenius SE-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde die Fresenius SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 38,79 EUR. Bei einem Fresenius SE-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 257,798 Fresenius SE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 503,22 EUR, da sich der Wert einer Fresenius SE-Aktie am 15.12.2025 auf 48,50 EUR belief. Mit einer Performance von +25,03 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Fresenius SE eine Börsenbewertung in Höhe von 26,79 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
