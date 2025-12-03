Fresenius Aktie

WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

03.12.2025 11:24:09

Fresenius SECo Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Fresenius nach den Anfang November vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal von 56 auf 57 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Kaufen" belassen. Die Transformation des Klinikbetreibers und Medizinprodukte-Herstellers komme weiter hervorragend voran, schrieb Sven Kürten am Mittwoch. Das habe auch das starke dritte Quartal samt der leicht angehobener Prognose deutlich gemacht. Die Infusionssparte Kabi bleibe der Wachstumsmotor, aber auch in der Kliniksparte Helios seien die Perspektiven für das vierte Quartal 2025 sowie das Jahr 2026 positiv. Die Entschuldung sorge obendrein für dynamisches Nettogewinnwachstum./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 10:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 10:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Kaufen
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
46,82 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
47,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Sven Kürten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

