Fresenius Aktie
|48,41EUR
|0,02EUR
|0,04%
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
Fresenius SECo Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Das Umsatzziel von 1,6 Milliarden Euro bis 2030 im Biopharma-Geschäft liege über seinem Basisszenario von 1,35 Milliarden Euro, schrieb Hassan Al-Wakeel am Montagnachmittag nach einer virtuellen Veranstaltung mit dem Management. Das Biopharma-Geschäft der Tochter Kabi werde mittelfristig ein sehr wichtiger Umsatz- und Ergebnistreiber sein für die Bad Homburger./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 15:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 15:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Overweight
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
58,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
48,46 €
|
Abst. Kursziel*:
19,69%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
48,41 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,81%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
