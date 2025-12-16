Fresenius Aktie

16.12.2025 07:39:30

Fresenius SECo Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Bad Homburger seien "Bio-Simply the Best", schrieb James Vane-Tempest in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zur Veranstaltung mit dem Management zum Biopharma-Geschäftsbereich. Fresenius sei gut aufgestellt, das Portfolio und den Umsatz der Sparte bis 2030 zu verdoppeln. Das avisierte Margenziel von etwa 20 Prozent deckt sich mit den Schätzungen von Vane-Tempest./rob/ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 22:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 22:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
48,46 € 		Abst. Kursziel*:
13,50%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
48,41 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,61%
Analyst Name::
James Vane-Tempest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

