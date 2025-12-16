Börse Frankfurt in Rot: DAX am Dienstagnachmittag leichter

Um 15:41 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,61 Prozent leichter bei 24 081,50 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,081 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,437 Prozent auf 24 124,11 Punkte an der Kurstafel, nach 24 229,91 Punkten am Vortag.

Bei 24 191,60 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 24 079,07 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 23 876,55 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 16.09.2025, den Wert von 23 329,24 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 16.12.2024, einen Stand von 20 313,81 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 20,26 Prozent. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 489,91 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Merck (+ 2,62 Prozent auf 121,50 EUR), Zalando (+ 2,36 Prozent auf 24,25 EUR), BASF (+ 1,49) Prozent auf 44,91 EUR), RWE (+ 1,33 Prozent auf 44,35 EUR) und Henkel vz (+ 1,23 Prozent auf 70,86 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Rheinmetall (-5,34 Prozent auf 1 489,50 EUR), Bayer (-3,78 Prozent auf 34,64 EUR), Airbus SE (-2,31 Prozent auf 191,56 EUR), Fresenius SE (-2,04 Prozent auf 47,51 EUR) und MTU Aero Engines (-1,83 Prozent auf 348,70 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 1 680 257 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 237,054 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Unter den DAX-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 6,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 5,12 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at