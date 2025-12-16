Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX fällt zurück

Am Dienstag verbucht der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,30 Prozent auf 24 109,50 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 060,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 196,00 Zählern.

LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Wert von 23 849,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.09.2025, wurde der LUS-DAX mit 23 407,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 16.12.2024, bei 20 335,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 20,76 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Punkten registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Merck (+ 2,62 Prozent auf 121,50 EUR), Zalando (+ 2,36 Prozent auf 24,25 EUR), BASF (+ 1,49 Prozent auf 44,91 EUR), RWE (+ 1,33 Prozent auf 44,35 EUR) und Henkel vz (+ 1,23 Prozent auf 70,86 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Rheinmetall (-5,34 Prozent auf 1 489,50 EUR), Bayer (-3,78 Prozent auf 34,64 EUR), Airbus SE (-2,31 Prozent auf 191,56 EUR), Fresenius SE (-2,04 Prozent auf 47,51 EUR) und MTU Aero Engines (-1,83 Prozent auf 348,70 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 1 680 257 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 237,054 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at