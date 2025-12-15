XETRA-Handel LUS-DAX präsentiert sich nachmittags leichter

Der LUS-DAX wagt sich aktuell nicht aus der Reserve.

Am Montag fällt der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA um 0,03 Prozent auf 24 236,50 Punkte.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Montag bei 24 327,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 234,50 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Stand von 23 849,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.09.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 23 729,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 20 402,00 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 21,40 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 18 821,00 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Commerzbank (+ 2,21 Prozent auf 35,20 EUR), Fresenius SE (+ 2,06 Prozent auf 48,54 EUR), Zalando (+ 1,69 Prozent auf 23,48 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,59 Prozent auf 44,73 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,57 Prozent auf 32,09 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Rheinmetall (-1,98 Prozent auf 1 584,00 EUR), Vonovia SE (-1,74 Prozent auf 23,78 EUR), Daimler Truck (-1,64 Prozent auf 37,84 EUR), BASF (-1,49 Prozent auf 44,17 EUR) und Brenntag SE (-1,11 Prozent auf 49,96 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Vonovia SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2 293 298 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 237,054 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Die BASF-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,01 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at