RENK Aktie
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
|
21.11.2025 11:49:38
ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Renk auf 'Buy' - Ziel 84 Euro
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für RENK nach dem Kapitalmarkttag des MDax-Konzerns mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Buy" belassen. Die aktuelle Kursschwäche biete eine gute Gelegenheit, schrieb George McWhirter am Freitag. Der Panzer-Getriebe stehe vor einer starken Wachstumsbeschleunigung ab 2028./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 06:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
