Eni Aktie
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
|
28.10.2025 09:49:38
ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Eni auf 14,50 Euro - 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eni von 14,00 auf 14,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal des italienischen Ölkonzerns sei stark gewesen, schrieb Henry Tarr am Dienstag in seinem Rückblick auf den Bericht der Italiener. Allerdings sei die Portfolioverschlankung weiter die entscheidende Triebfeder./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 06:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
