15,74EUR -0,12EUR -0,73%
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476

27.10.2025 08:29:09

Eni Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Eni von 17,50 auf 18,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Lydia Rainforth sieht den Versorger als "Momentum-Aktie für 2026". Die Papiere der Italiener hätten die Branche nun zwei Jahre abgehängt, und dies dürfte so bleiben, schrieb sie am Sonntag./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 19:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 19:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eni S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
18,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
15,97 € 		Abst. Kursziel*:
15,83%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
15,74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,53%
Analyst Name::
Lydia Rainforth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!












