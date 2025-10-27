Eni Aktie
|15,74EUR
|-0,12EUR
|-0,73%
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
Eni Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Eni von 17,50 auf 18,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Lydia Rainforth sieht den Versorger als "Momentum-Aktie für 2026". Die Papiere der Italiener hätten die Branche nun zwei Jahre abgehängt, und dies dürfte so bleiben, schrieb sie am Sonntag./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 19:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 19:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
18,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
15,97 €
|
Abst. Kursziel*:
15,83%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
15,74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,53%
|
Analyst Name::
Lydia Rainforth
|
KGV*:
-
Analysen zu Eni S.p.A.mehr Analysen
|09:00
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:29
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|24.10.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Eni Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Eni S.p.A.
|15,76
|-0,62%
