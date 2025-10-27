LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Eni von 17,50 auf 18,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Lydia Rainforth sieht den Versorger als "Momentum-Aktie für 2026". Die Papiere der Italiener hätten die Branche nun zwei Jahre abgehängt, und dies dürfte so bleiben, schrieb sie am Sonntag./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 19:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 19:26 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.