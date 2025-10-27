Eni Aktie
|15,74EUR
|-0,12EUR
|-0,73%
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
Eni Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eni von 16 auf 17 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michele della Vigna hob am Freitag seine Ergebnisschätzungen bis 2027 um bis zu 15 Prozent. Die Italiener hätten starke Quartalszahlen vorgelegt./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 20:05 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
17,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15,97 €
|
Abst. Kursziel*:
6,44%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15,74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,01%
|
Analyst Name::
Michele della Vigna
|
KGV*:
-
Analysen zu Eni S.p.A.mehr Analysen
|09:00
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:29
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|24.10.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Eni Neutral
|UBS AG
