NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni nach Zahlen von 16,50 auf 17,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Ölkonzern habe ein beeindruckendes drittes Quartal verzeichnet, schrieb Matthew Lofting in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognosen für 2025./rob/edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 17:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 17:36 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.