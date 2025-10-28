BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Euro STOXX 50-Kursverlauf
|
28.10.2025 15:59:39
Schwacher Handel: Euro STOXX 50 in Rot
Um 15:41 Uhr sinkt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,05 Prozent auf 5 708,10 Punkte. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 4,851 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,263 Prozent schwächer bei 5 696,05 Punkten, nach 5 711,06 Punkten am Vortag.
Bei 5 686,58 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 712,17 Punkten den höchsten Stand markierte.
Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, einen Wert von 5 499,70 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.07.2025, wies der Euro STOXX 50 5 337,58 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 969,83 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 16,07 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 712,78 Punkte. Bei 4 540,22 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,51 Prozent auf 40,32 EUR), Deutsche Bank (+ 1,27 Prozent auf 29,52 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,09) Prozent auf 54,58 EUR), Rheinmetall (+ 0,69 Prozent auf 1 743,50 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,62 Prozent auf 29,18 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen BASF (-0,88 Prozent auf 43,02 EUR), adidas (-0,69 Prozent auf 186,05 EUR), SAP SE (-0,57 Prozent auf 234,20 EUR), Bayer (-0,51 Prozent auf 27,47 EUR) und Eni (-0,44 Prozent auf 15,88 EUR).
Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 956 715 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 351,980 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,01 erwartet. Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,27 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
