Eni Aktie
|15,04EUR
|0,11EUR
|0,76%
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
Eni Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Sector Perform" belassen. Eine mögliche Aufstockung der Aktienrückkäufe, das Joint-Venture in Indonesien und die Zukunftspläne des langjährigen Vorstandschefs seien die wichtigsten Themen für den Quartalsbericht des Ölkonzerns in der kommenden Woche, schrieb Biraj Borkhataria am Mittwoch in seinem Ausblick./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 05:52 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 05:52 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Sector Perform
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
17,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
14,98 €
|
Abst. Kursziel*:
13,47%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
15,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,03%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
Analysen zu Eni S.p.A.mehr Analysen
|12:41
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.10.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.09.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
