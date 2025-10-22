Eni Aktie

Eni Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Sector Perform" belassen. Eine mögliche Aufstockung der Aktienrückkäufe, das Joint-Venture in Indonesien und die Zukunftspläne des langjährigen Vorstandschefs seien die wichtigsten Themen für den Quartalsbericht des Ölkonzerns in der kommenden Woche, schrieb Biraj Borkhataria am Mittwoch in seinem Ausblick./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 05:52 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 05:52 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

