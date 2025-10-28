Eni Aktie
|15,75EUR
|-0,16EUR
|-1,02%
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
Eni Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eni von 14,00 auf 14,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal des italienischen Ölkonzerns sei stark gewesen, schrieb Henry Tarr am Dienstag in seinem Rückblick auf den Bericht der Italiener. Allerdings sei die Portfolioverschlankung weiter die entscheidende Triebfeder./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 06:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Hold
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
14,50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
15,75 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,92%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
15,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,92%
|
Analyst Name::
Henry Tarr
|
KGV*:
-
