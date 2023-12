ANALYSE-FLASH: Citigroup hebt Adyen um zwei Stufen auf 'Buy' - Bevorzugte Aktie

LONDON (dpa-AFX) - Die US-Bank Citigroup hat Adyen (Adyen BV Parts Sociales) in einem Ausblick auf europäische Zahlungsabwickler um gleich zwei Stufen, von "Sell" auf "Buy", hochgestuft. Das Kursziel wurde verdoppelt von 695 auf 1400 Euro. Er sei für 2024 inzwischen positiver gestimmt, schrieb Analyst Pavan Daswani in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Im neuen Jahr dürfte die Erwartungsrevisionen ihren Tiefpunkt erreicht haben und dann wieder attraktive Wachstumstreiber ins Rampenlicht rücken. Sein bevorzugter Wert ist Adyen, gefolgt von Nexi, Worldline und WAG. Bei Adyen seien die Erwartungen von einem viel zu hohen Niveau inzwischen sogar zu weit gesunken, schrieb er. Für 2026 liege er nun um rund 7 Prozent über dem operativen Ergebniskonsens. Adyen habe im Vergleich zur Konkurrenz einige Vorteile zu bieten und verfüge ein starkes Finanzprofil./ck/mis

