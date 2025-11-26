thyssenkrupp nucera Aktie

thyssenkrupp nucera für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: NCA000 / ISIN: DE000NCA0001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
26.11.2025 09:34:39

ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Thyssenkrupp Nucera auf 'Neutral' - Ziel gesenkt

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für thyssenkrupp nucera zwar von 8,70 auf 7,80 Euro gesenkt. Analyst Michele della Vigna stufte die Aktien aber am Dienstagabend nach den Eckdaten für das Gesamtjahr angesichts ihrer Underperformance gegenüber anderen europäischen Wasserstoffaktien von "Sell" auf "Neutral" hoch. Das nach unten angepasste Jahresziel erscheine nun realistischer./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 23:56 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaAmehr Nachrichten