FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera nach Eckdaten zum abgelaufenen Geschäftsjahr und einem ersten Ausblick auf das neue Jahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Der schwache Ausblick bewege sich in die erwartete Richtung, dürfte aber noch nicht das Ende der Fahnenstange sein, schrieb Michael Kuhn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine eigenen Erwartungen seien zudem noch nicht vorsichtig genug gewesen./mis/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 08:05 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.