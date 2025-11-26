thyssenkrupp nucera Aktie

7,41EUR 0,05EUR 0,61%
thyssenkrupp nucera

WKN DE: NCA000 / ISIN: DE000NCA0001

26.11.2025 08:11:26

thyssenkrupp nucera Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Thyssenkrupp Nucera zwar von 8,70 auf 7,80 Euro gesenkt. Analyst Michele della Vigna stufte die Aktien aber am Dienstagabend nach den Eckdaten für das Gesamtjahr angesichts ihrer Underperformance gegenüber anderen europäischen Wasserstoffaktien von "Sell" auf "Neutral" hoch. Das nach unten angepasste Jahresziel erscheine nun realistischer./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 23:56 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA Neutral
Unternehmen:
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
7,80 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
7,43 € 		Abst. Kursziel*:
4,98%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
7,41 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,26%
Analyst Name::
Michele della Vigna 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

