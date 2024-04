ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB startet CTS Eventim mit 'Buy' - Ziel 102 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat CTS Eventim mit "Buy" und einem Kursziel von 102 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Live-Entertainment-Branche habe 2023 ein erstaunliches Comeback gegeben, schrieb Analyst Cornelis Kik in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die starke Nachfrage dürfte wohl anhalten, so seine These. Mit CTS setzten Anleger auf den unangefochtenen Marktführer in Europa./tih/la

