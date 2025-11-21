CTS Eventim Aktie

CTS Eventim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

Einstufung belassen 21.11.2025 10:14:39

CTS Eventim-Aktie legt nach UBS-Analyse stark zu

CTS Eventim-Aktie legt nach UBS-Analyse stark zu

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für CTS Eventim angehoben.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für CTS Eventim nach Zahlen von 115 auf 116 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis im Bereich Live Entertainment sei nach dem schwachen zweiten Quartal eine positive Überraschung, schrieb Olivier Calvet am Freitag. Das Pendel sei hier umgeschwungen. Er hob diesbezüglich seine Schätzungen für den Ticketvermarkter und Konzertveranstalter an.

Die CTS Eventim-Aktie gewinnt zeitweise via XETRA 9,62 Prozent und liegt bei 83,02 Euro.

/rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 00:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

ZÜRICH (dpa-AFX Broker)

