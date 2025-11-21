CTS Eventim Aktie
|76,95EUR
|-1,10EUR
|-1,41%
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
CTS Eventim Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat CTS Eventim auf "Overweight" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter habe gute Quartalszahlen vorgelegt und mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) die Erwartungen übertroffen, schrieb Lara Simpson am Donnerstag. Zudem sollte die Berufung des neuen Finanzchefs die Anleger beruhigen./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 19:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 19:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
114,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
76,25 €
|
Abst. Kursziel*:
49,51%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
76,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48,15%
|
Analyst Name::
Lara Simpson
|
KGV*:
-
