NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für CTS Eventim nach Zahlen von 100 auf 99 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das dritte Quartal sorge für Erleichterung, schrieb Annick Maas am Freitag. Sie verwies hier auf Kursverluste im Vorfeld und das schwache zweite Quartal./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 06:55 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 06:55 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.