CTS Eventim Aktie

81,80EUR 3,75EUR 4,80%
CTS Eventim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

21.11.2025 08:18:37

CTS Eventim Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für CTS Eventim nach Zahlen von 100 auf 99 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das dritte Quartal sorge für Erleichterung, schrieb Annick Maas am Freitag. Sie verwies hier auf Kursverluste im Vorfeld und das schwache zweite Quartal./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 06:55 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 06:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
99,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
76,25 € 		Abst. Kursziel*:
29,84%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
81,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,03%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

