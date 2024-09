ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Delivery Hero auf 'Buy' - Ziel 37,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 37,50 Euro belassen. Wie Analyst Giles Thorne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb, sieht er zwei positive Aspekte, wenn der Essenslieferdienst einen Minderheitsanteil an der Marke Talabat an die Börse bringt. Delivery Hero würde dann seine Bilanz weiter aufbessern und es würden Werte offengelegt, die im Portfolio schlummern./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2024 / 05:11 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2024 / 05:11 / ET

