Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
|Kursziel gesenkt
|
18.11.2025 11:02:39
Delivery Hero-Aktie von Cantor-Studie belastet - Rekordtief rückt näher
Die Aktien wurden am Morgen nochmals bis zu vier Prozent tiefer zu 16,03 Euro gehandelt. Ihr Jahresverlust stieg damit über die 40-Prozent-Marke. Inzwischen stehe die Paiere nur noch 2,34 Prozent imMinus bei 16,30 Euro. Mitte September hatten sie mit rund 30 Euro noch fast doppelt so viel gekostet.
Die Analysten von Cantor Fitzgerald stuften Delivery Hero auf "Underweight" ab - mit einem Kursziel von 14 Euro, das also unter dem bisher niedrigsten Stand der Aktie liegt.
Damit scheren die Cantor-Experten auch ein gutes Stück aus der Konsensmeinung aus: Laut Datenbank des dpa-AFX-Analyser hatten jüngst noch sieben andere Analysehäuser ihre positiven Empfehlungen noch bestätigt.
Abgesehen davon gibt es neutrale Einschätzungen von der Deutschen Bank und der Citigroup. Einzig die französische Investmentbank BNP Paribas nennt mit "Underperform" noch ein negatives Votum.
/tih/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
