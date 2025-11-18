MDAX-Papier Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Delivery Hero von vor einem Jahr eingebracht

Die Delivery Hero-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 35,98 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 27,793 Delivery Hero-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Delivery Hero-Aktie auf 16,69 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 463,87 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 53,61 Prozent vermindert.

Delivery Hero war somit zuletzt am Markt 5,06 Mrd. Euro wert. Der Delivery Hero-Börsengang fand am 30.06.2017 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Delivery Hero-Aktie lag beim Börsengang bei 26,90 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at