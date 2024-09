ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt DocMorris auf 'Buy' - Ziel 65 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris nach einem Gespräch mit Unternehmenschef Walter Hess auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Franken belassen. Nach dessen Darstellung zeichne die Geschäftsentwicklung seit Einführung einer Einlöseprozedur für E-Rezepte ein vielversprechendes Bild, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. DocMorris sei zuversichtlich, in Deutschland die mittelfristigen Ziele erreichen zu können. Man gehe davon aus, dass die aktuellen Barreserven ausreichen, um ohne zusätzliche Kapitalspritze die Gewinnschwelle zu erreichen./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2024 / 08:30 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2024 / 08:30 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------