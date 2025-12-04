Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|
04.12.2025 09:34:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Salesforce auf 'Buy' - Ziel 375 Dollar
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salesforce nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 375 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Brent Thill sprach am Donnerstag in Anspielung an Star Wars von Signalen für ein "Erwachen der Macht". Er hob positiv hervor, dass die KI-Plattform Agentforce Fahrt aufnimmt und das Kerngeschäft sich gleichzeitig gut halte./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 01:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 01:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Salesforcemehr Nachrichten
|
22:34
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
22:27
|AKTIEN IM FOKUS 3: Silberstreifen am Cloud-Horizont für Salesforce und SAP (dpa-AFX)
|
20:04
|Stabiler Handel: Dow Jones nachmittags stabil (finanzen.at)
|
18:11
|ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Salesforce auf 'Buy' - Ziel 385 Dollar (dpa-AFX)
|
18:01
|Börse New York: Dow Jones mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16:31
|AKTIEN IM FOKUS 2: Silberstreifen am Cloud-Horizont für Salesforce und SAP (dpa-AFX)
|
16:31
|WDH/AKTIEN IM FOKUS: Silberstreifen am Cloud-Horizont für Salesforce und SAP (dpa-AFX)
|
16:04
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel Verlust hätte eine Salesforce-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)