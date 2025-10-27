AstraZeneca Aktie

27.10.2025 11:19:39

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Astrazeneca auf 'Buy' - Ziel 15000 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AstraZeneca von 10900 auf 15000 Pence angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Michael Leuchten sieht enormes Überraschungspotenzial durch Imfinzi und Enhertu und macht sich deshalb insgesamt wenig Sorgen um die Entwicklungsrisiken der nach dem Prinzip "mehr ist mehr" aufgestellten, breiten Onkologiepipeline. Zudem hält er laut seiner Kaufempfehlung vom Freitagabend den Biopharma-Bereich der Briten für unterschätzt./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 17:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

