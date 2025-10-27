FTSE 100-Titel AstraZeneca-Aktie: So viel hätte eine Investition in AstraZeneca von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in AstraZeneca-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 27.10.2022 wurde die AstraZeneca-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 99,51 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,005 AstraZeneca-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen AstraZeneca-Aktien wären am 24.10.2025 125,94 GBP wert, da der Schlussstand 125,32 GBP betrug. Damit wäre die Investition 25,94 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von AstraZeneca belief sich zuletzt auf 194,21 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at