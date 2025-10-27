AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|Langfristige Performance
|
27.10.2025 10:04:55
FTSE 100-Titel AstraZeneca-Aktie: So viel hätte eine Investition in AstraZeneca von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 27.10.2022 wurde die AstraZeneca-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 99,51 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,005 AstraZeneca-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen AstraZeneca-Aktien wären am 24.10.2025 125,94 GBP wert, da der Schlussstand 125,32 GBP betrug. Damit wäre die Investition 25,94 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von AstraZeneca belief sich zuletzt auf 194,21 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AstraZeneca PLCmehr Nachrichten
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start in Rot (finanzen.at)
|
09:29
|Börse London: FTSE 100 steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
28.10.25
|Börse London: FTSE 100 letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
28.10.25
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 letztendlich leichter (finanzen.at)
|
28.10.25
|LSE-Handel: FTSE 100 liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
28.10.25
|Gewinne in London: Am Dienstagmittag Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
|
28.10.25
|Aufschläge in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Start steigen (finanzen.at)
|
28.10.25
|Klage um möglichen Impfschaden: OLG Bamberg entscheidet im Dezember (dpa-AFX)
Analysen zu AstraZeneca PLCmehr Analysen
|27.10.25
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|22.10.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|16.10.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|07.11.24
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|05.11.24
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|143,60
|2,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX etwas fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.